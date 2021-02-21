أدرار: وفاة الشيخ الحاج عبد القادر سيد اعمر شيخ المدرسة والزاوية القرآنية “البخاري”

توفي اليوم الشيخ الحاج عبد القادر بن سيدي الحاج عبد العزيز سيد اعمرو شيخ مدرسة البخاري بقصر مهدية ببلدية اولاد أحمد تيمي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد توفي الشيخ الراحل بمستشفى عين النعجة بالعاصمة بعد معاناة مع المرض.

وكان الشيخ قد نقل من مستشفى أدرار الى مستشفى عين النعجة بعد اجراء عملية جراحية وبعد ما اشتد عليه المرض.

وفقدت ولاية أدرار احد مشايخها وعلمائها الأجلاء الذي كان يشرف على تعليم القران وأصول الدين والفقه بزاويته بقصر مهدية.

ويعد الحاج عبد القادر بن سيدي الحاج أحد المشايخ الذين تتلمذوا على يد الشيخ محمد بلكبير رحمة الله عليهما.