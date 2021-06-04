أدرار..وفاة الفنان الطيب عبوبي
توفي مساء اليوم الفنان الطيب عبوبي احد الوجوه الفنية البارزة بولاية ادرار. وذلك بمستشفى مكافحة السرطان وبعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي اصابه ومنذ سنوات عديدة…رحمه الله.
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