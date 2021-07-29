أدرار.. وفاة امرأة وإصابة 8 اشخاص آخرين بجروح إثر إنقلاب حافلة

خلف حادث مرور خطير وقع مساء اليوم الخميس على الساعة 18:30 وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 06 .وبالضبط عند مفترق الطرق بقصر ودغة بدائرة فنوغيل جنوب عاصمة الولاية أدرار.

وعلى إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوطا هياس وفاة امرأة تبلغ من العمر 23 سنة وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. الضحايا تتراوح أعمارهم من 5 سنة إلى 39 سنة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل وإسعاف الضحايا.

فيما تم فتح تحقيق من قبل قوات الدرك الوطني لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث.