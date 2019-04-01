أدرار : وفاة امرأتين وإصابة شخصين بجروح في حادث مرور بامقيدن

بقلم اليامين. ب

بقلم اليامين. ب

لقيت امرأتان حتفهما وأصيب شخصان أخران بجروح إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بين ولايتي أدرار وغرداية.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم الرابط بين ولايتي ادرار وغرداية.

وبالضبط حوالي 80كلم عن منطقة “امقيدن” الواقعة شمال عاصمة ولاية أدرار.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية من نوع “تويوتا ياريس” حسب مصادر محلية من المنطقة.

ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة شخصين بجروح سائق وطفل لا يتجاوز عمره سنتان.

ونقل أعوان الحماية المدنية الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيميمون، بينما حول الجرحى لمصلحة الإستعجالات بذات المستشفى.

في حين فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحداث.