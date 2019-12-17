أدرار.. وفاة شخص ونجاة آخر بعد سقوطهما في بئر مستثمرة فلاحية ببلدية فنوغيل

لقيَ شخص حتفة ونجا آخر بعد سقوطهما، مساء اليوم الثلاثاء، داخل بئر بإحدى المستصلحات الفلاحية.

المستثمرة الفلاحية الواقعة بإقليم بلدية فنوغيل حوالي 30 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار.

وحسب ما علمت “النهر أونلاين” من مصادر مؤكدة بالمنطقة الضحية المتوفاة أربعيني وينحدر من ولاية الوادي.

أمّا الشخص النجي، بعد تدخل بعض المواطنين كانوا في عين المكان، هو صاحب المستثمرة وينحدر من المنطقة.

في حين كان تدخل مصالح الحماية لإنتشال الضحية المتوفاة وتم نقله إلى مستشفى أدرار.

فيما فتحت مصالح الامن والدرك تحقيقا في الحادثة الاليمة التي هزت سكان المنطقة.