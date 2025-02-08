أدرار.. وفاة عشريني إثر احتراق شاحنة

لقي شخص حتفه في حريق شاحنة ذات مقطورة بالمكان المسمى حي 140 مسكن المدينة الجديدة بلدية و دائرة أدرار، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل من أجل إخماد حريق شاحنة ذات مقطورة بالمكان المسمى حي 140 مسكن. المدينة الجديدة بلدية و دائرة أدرار.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر ييلغ من العمر 24 سنة تم نقله إلى المستشفى المحلي.

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