أدرار.. 20 فيلم قصير وثائقي وروائي في تظاهرة “توات سينما”

يعرض 23 فيلما قصيرا ضمن فعاليات الطبعة الرابعة لأيام الفيلم القصير” توات سينما ” التي افتتحت اليوم بدار الثقافة لولاية أدرار.

وتهدف هذه الفعاليات السينمائية إلى إبراز المواهب الشابة في مجال الفيلم القصير في صنفي الوثائقي والروائي.

وتنظيم منافسة لإختيار أحسن الأعمال السينمائية المشاركةي حسب مدير دار الثقافة وانزة عبد الكريم.

وتسجل هذه التظاهرة الثقافية تزايدا “ملحوظا” في عدد الأعمال المشاركة من طبعة لأخرى.

والتى قفز عددها من أربعة أفلام في الطبعة الأولى لتصل إلى 23 فيلما قصيرا خلال الطبعة الحالية.

وتعرض مجموعة من الأعمال أمام لجنة تحكيم لتقييمها ضمن هذا الحدث السينمائي الذي يقام بسينما “الأفراح” بوسط مدينة أدرار.

تكريما لروح المخرج الراحل ولد سعيد أحمد المعروف بـ “باحمد” والذي احتك ورافق كثيرا هواة السينما بالمنطقة.

نظير مسيرته الحافلة بالإجتهاد والنضال في العمل السينمائي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتعالج الأعمال المشاركة في هذه النسخة الرابعة من ” توات سينما” عدة قضايا اجتماعية وأخلاقية وتراثية وتاريخية.

من بينها التفجيرات النووية برقان جنوب أدرار والعنف في الملاعب إلى جانب انعكاسات التفكك الأسري و نظام الفقارة وتراث أهلليل.

كما ينظم على هامش التظاهرة معرض لمسيرة السينما الجزائرية منذ الإستقلال وإلى غاية اليوم.

بغرض إبراز التطور التي شهدته طيلة تلك السنوات.

وبرمجت لفائدة ضيوف ولاية أدرار جولات سياحية لعديد المواقع والمعالم الأثرية بالمنطقة لاكتشاف المؤهلات السياحية للولاية.