أدرار: 4 قتلى و12 جريحا في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء في وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بولاية أدرار.
وحسب المعلومات المتوفرة، وفقا لمصادر النهار، فإن حادث مرور وقع اثر انقلاب حافلة نقل جماعي للمسافرين. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بدائرة تسابيت شمال أدرار. حيث كانت الحافلة قادمة من بلدية المطارفة
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6 جرحى في حادث مرور بسيدي بلعباس
أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع صبيحة أمس الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بسيدي بلعباس.
وتمثل الحادث في إنقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 78 “أ” الرابط بين بلدية لمطار و بلدية طابية. أصيب على إثره 6 أشخاص “3 أطفال وإمراتين ورجل”، نقلوا على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات لدائرة بن باديس
للإشارة، لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور ، من 19 إلى 25 أكتوبر.
وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9 حوادث، تيبازة بـ8 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.
ولقي شخصين حتفهما، وأصيب 7 آخرين بجروح، في حادث مرور خطير وقع مساء السبت بدائرة البرواقية في ولاية المدية.
وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين سياحيتين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من مفترق الطرق بلدية ودائرة البرواقية.
وخلف الحادث، 9 ضحايا، توفي منهم شخصين يبلغان من العمر 19 و52 سنة من جنس أنثى، بمستشفى البرواقية.
كما أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بولاية تمنراست.
الحادث وقع يوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 على بعد 15 كلم من الوحدة إتجاه قرية أتول. أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم و إسعافهم إلى مستشفى تمنراست.
وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 14عون ملازم، وسخرت شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.
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