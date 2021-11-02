أدرار: 4 قتلى و12 جريحا في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء في وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بولاية أدرار.

وحسب المعلومات المتوفرة، وفقا لمصادر النهار، فإن حادث مرور وقع اثر انقلاب حافلة نقل جماعي للمسافرين. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بدائرة تسابيت شمال أدرار. حيث كانت الحافلة قادمة من بلدية المطارفة

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6 جرحى في حادث مرور بسيدي بلعباس

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع صبيحة أمس الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بسيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في إنقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 78 “أ” الرابط بين بلدية لمطار و بلدية طابية. أصيب على إثره 6 أشخاص “3 أطفال وإمراتين ورجل”، نقلوا على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات لدائرة بن باديس