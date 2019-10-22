أدرار : 9 جرحى في حادث مرور

الحادث وقع بين الطريق الوطني رقم 06 و”مجمع توات غاز”

خلف حادث مرور خطير وقع نهار اليوم اصابة تسعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وذلك حسب ما افاد به بيان لمصالح الدرك الوطني بادرار.

وأوضح بيان ذات المصالح ان الحادث وقع على مستوى الطريق المعبد الغير المرقم الرابط بين الطريق الوطني رقم 06 ومجمع توات غاز (قاعدةالحياة واد الزين) على بعد 85 كلم شرق بلدية فنوغيل بولاية ادرار.

كما ان الحادث الحادث نجم عن اصطدام حافلة نقل المسافرين نوع طويوطا هياس مع جرافة نوع (أش ع) الصنف XCMG.

فيما تم للاشارة إسعاف الجرحى التسعة ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى ابن سينا بذات الولاية.