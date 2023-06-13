أدرار: إدانة متهمتين بعامين حبسا نافذا بتهمة نشر وتسريب مواضيع واجوبة امتحانات البكالوريا

أفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة ادرار اليوم استلمت النهار نسخة منه أنه تم تقديم ومتابعة متهمتين المدعوتين “ح.ف”و”د.س”.

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وذلك وفقا لاجراءات المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع واجوبة امتحانات البكالوريا أثناء الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وطبقا لقانون العقوبات حيث اصدر قاضي الجنح حكما علنيا وحضوريا ونهاءيا بادانة المتهمتين بالجنحة المنسوبة اليهما وعقاب كل واحدة منها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب500الف دج مع ايداعهما الحبس…

اليامين بلعلمي