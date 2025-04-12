أدرار.. الإطلاق الكلي لنشاط مصنع الإسمنت بتيمقطن 

أشرف سيفي غريب، وزير الصناعة، اليوم على الإطلاق الكلي لنشاط مصنع الإسمنت بتيمقطن، بولاية أدرار، التابع للمجمّع الصناعي العمومي GICA.

وحسب بيان الوزارة المصنع انطلق بإنتاج فعلي بطاقة تفوق مليون طن سنوياً، وذلك رغم التحديات التقنية المعقدة واللوجستية التي رافقت عملية إعادة بعثه.

أكد غريب أن المصنع سيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، معلناً عن إعادة توظيف جميع العمال السابقين.

كما وجه غريب نداءً لكل من سبق له العمل بالمصنع للتقرب من السلطات المحلية وإدارة المصنع من أجل إعادة إدماجهم.

وبالمناسبة شكر الوزير كل من ساهم في إعادة بعث المصنع الذي يُعد إنجازاً حقيقياً تحقق في ظرف قياسي وظروف جد خاصة وصعبة.