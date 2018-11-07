أدريان تريبل: “لا أتوقع عودة هني لأندرلخت”

استبعد لاعب نادي اندرلخت البلجيكي، أدريان تريبل، عودة زميله السابق سفيان هني، للفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ونقلت الصحافة البلجيكية، تصريحات أدريان تريبل، التي قال فيها: “هني لم يتصل بي بخصوص أندرلخت، لا زال يدعم اختياره لسبارتاك موسكو”.

وأضاف: “لا أقول أنه طوى نهائيا صفحة أندرلخت، لكنه عندما يقرر أمرا ما، يواصل فيه حتى النهاية، هو ليس من النوع الذي يعدل عن قراراته، على الأقل حاليا”.

وتابع: “يبقى أنه في عالم كرة القدم كل شيء ممكن، حتى وإن لم يكون هناك احتمال لعودته لأندرلخت، فهو متابع من عديد الأندية التي يمكنه الإنتقال إليها”.

يذكر أن سفيان هني، لاعب نادي سبارتاك موسكو، الروسي، تجمعه علاقة جد وطيدة مع زميله السابق في نادي اندرلخت البلجيكي، أدريان تريبل.