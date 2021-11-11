أدلة الخيانة بين يدي فهل أطلب الطلاق من أب أولادي.

الخيانة بين يدي

سيّدتي، انا إنسانة طيبة رأيت في حياتي من العذاب ألوان، بدءا بطلاق والداي وزواج كل واحد منهما ، إنتهاءا بتشتتي حيث أنني تربيت بين أخوالي وأعمامي.

ثابرت حتى شهادة عليا مكنتني من أن أحصل على منصب عمل محترم . كما لا قاني النصيب بشاب طلبني في الحلال .

تزوجت وعشت حياة جميلة، حيث أنّ أهل زوجي إحتضنوني وكأني إبنتهم وأنجبت بنتا وولدا فحمدت الله. ولم أخل لوهلة أن إستقراري سيضرب في الصميم .

تتساءلين سيدتي كيف؟ فأخبرك أنني لمست من زوجي بعض التغيير وإهتمامه بأمور لم تكن يوما من إهتماماته،و لا يهتم لامري أنا وإبنيه.

زوجي سيدتي يخونني مع عدة نساء، وهو يسرد على صديقه كل مغامراته، كما أنه يبدأ بمخاصمتي حتى لا يبقى في البيت .

الصديق الحميم لزوجي يمنحني بالدليل ما يثبث خيانته، وهو يحثني في كل مرة أن أطلقه أو أن أرفع ضده قضية خله تنهي ما بيننا،

الرد:

من الصعب أن تحيي الاستقرار بعد كل ما عشته من تجارب مريرة في حياتك، ولعلّ الأصعب أنك في الوقت الذي ناشدت من خلاله أن تعانقي السعادة وجدت كل أحلامك تنهار ..

ألومك على إنسياقك وراء هذا الصديق الذي قلب عليك موازين حياتك، صديق الأحرى به أن يبث في قلبك السكينة لا أن يحثك على الطلاق وهو يعلم مشاعرك تجاه زوجك

صديق مثل هذا يطلب منك التحرك والمطالبة بالطلاق الأحرى بك عند هذا الموقف أن تبدئي بالتقرب من زوجك . كما أنني أناشدك ان تقطعي العلاقة لك مع صديقه.

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