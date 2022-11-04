أدلى بمعلومات خاطئة عن جنسيته.. فرنسا ترحل حراڤا جزائريا بالخطأ إلى تونس

قامت السلطات الفرنسية بترحيل مهاجر غير شرعي جزائري عن طريق الخطأ إلى تونس. بعد أن قام بسرد معلومات خاطئة عن هويته.

وحسب الاعلام الفرنسي، تعود حيثيات الحادثة، إلى يوم الجمعة 28 أكتوبر. حيث تم وضع الشاب الجزائري في مركز الاعتقال الإداري (CRA) في رين، قبل ترحيله.

وأوضح ديفيد ليفو ، السكرتير الإقليمي لوحدة شرطة رين لـ CNEWS. أنه بمجرد وصول الجزائري، فحصت تونس بصمات أصابعه. وقالت إن الشاب في النهاية لم يكن تونسيًا على الإطلاق بل جزائريًا. لذلك أُعيد إلى فرنسا في اليوم التالي.

فيما يتعلق بقضية هذا الجزائري، يجب على فرنسا الآن الحصول على تصريح قنصلي جديد. من الجزائر، حتى تتمكن من طرده.