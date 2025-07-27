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الرياضة

أدم رجم ينضم إلى مودرن سبورت المصري

بقلم عزيز طالبي
أدم رجم ينضم إلى مودرن سبورت المصري
مودرن
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أعلن نادي مودرن سبورت المصري، اليوم الأحد، عن انضمام اللاعب الجزائري أدم رجم إلى صفوفه بشكل رسمي، ليبدأ مسيرته الاحترافية في الدوري المصري.

وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من جمهور الفريق المصري بعد نشره فيديو مرحبًا باللاعب بطريقة فنية خاصة، يظهر فيه رجم وهو يداعب الكرة بتقنيات رائعة. وتحت هذا الفيديو، كتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “وان، تو، ثري، فيفا لالجيري.. ثعلب الصحراء أدم رجم في مودرن سبورت”.

يأتي هذا الإعلان في وقت مثير بعد أن أنهى أدم رجم مرحلة انتقاله من شبيبة القبائل ليمثل نادي مودرن سبورت، المتحمّس لدعم صفوفه بلاعب مميز مثل رجم، المعروف بمهاراته الفنية العالية وإمكاناته البدنية القوية.

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