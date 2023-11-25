إعــــلانات
الرياضة

أدم زرقان يقود شارلوروا للفوز في الدوري البلجيكي ويختار الأفضل

بقلم عزيز طالبي
أدم زرقان يقود شارلوروا للفوز في الدوري البلجيكي ويختار الأفضل
أدم زرقان
  • 73
  • 0

اختير الدولي الجزائري أدم زرقان رجل لقاء مباراة فريقه شارلوروا و نادي ويسترلو التي جرت ضمن الجولة 15 من البطولة البلجيكية.

كما قاد أدم زرقان فريق شارلوروا للفوز بثلاثية كاملة مقابل اثنين، حيث قدم فيها تمريرتين حاسمتين، و قدم ما عليه طيلة المباراة.

ويواصل زرقان تقديم مباريات في القمة، رفقة ناديه البلجيكي. ليحصد عدد من النقاط في صالح. قبل التواجد في كأس امم افريقيا رفقة كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي. الذي لم يحسم بعد اسماء اللاعبين المشاركين في العرس الكروي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt

رابط دائم : https://nhar.tv/2iaR3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر