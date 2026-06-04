أدم لعبني.. مشروع قائد جديد في دفاع شباب قسنطينة

خطا المدافع الشاب آدم لعبني، من مواليد 2006، خطوة مهمة في مشواره الكروي، بعد قرار إدارة شباب قسنطينة ترقيته إلى صفوف الأكابر.

في إطار سياسة النادي الرامية إلى الاستثمار في المواهب الشابة وصناعة جيل جديد قادر على حمل مشعل الفريق مستقبلاً.

ويأمل مسؤولو “السياسي” أن يقدم لعبني، إضافة نوعية للخط الخلفي، بالنظر إلى المؤهلات التي أظهرها في الفئات الشبانية.

ويتميز لعبني بقوة بدنية معتبرة، وتفوق واضح في الكرات الهوائية، إلى جانب شخصيته القيادية على المستطيل الأخضر.

وقد تكون المباراة الأخيرة من الموسم أمام شبيبة الساورة فرصة ثمينة للمدافع الواعد من أجل تسجيل أول ظهور له مع الفريق الأول، في حال منحه الطاقم الفني الثقة اللازمة لإبراز إمكاناته.

ويرى متابعون لشؤون النادي القسنطيني أن لعبني يمتلك كل المقومات التي تؤهله لفرض نفسه مستقبلاً ضمن تشكيلة الأكابر. خاصة بفضل حضوره الدفاعي القوي الذي ظهره رفقة أواسط “السياسي”.