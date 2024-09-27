أدم وناس يباغت أولمبياكوس ويغير وجهته المستقبلية !

قرر الدولي الجزائري أدم وناس تغيير وجهته المستقبلية التي تخص مشواره الكروي بعد وصل إلى نقطة النهاية مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وكشف الصحفي الرياضي ” santi aouna ” بموقع فوت ميركاتو المتخصص في تحويلات اللاعبين، انأدم وناس فضل تغيير وجهته صوب نادي السد القطري، بعدما أتفق على كل صغيرة وكبيرة بما تفاصيل العقد والشق المادي.

وقال الصحفي المتخصص أن أدم وناس لا يزال متواجد في العاصمة اليونانية أثينا إلى أنه اتخذ قرار المغادرة و الاتجاه صوب العاصمة القطرية الدوحة.

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