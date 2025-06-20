أدم وناس على بعد خطوة من العودة إلى الدوري الفرنسي

بات الدولي الجزائري آدم وناس قريبًا من العودة إلى الدوري الفرنسي “ليغ 1″، من بوابة نادي إف سي باريس، الصاعد الجديد إلى “الليغ 1” .

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، فإن وناس منح موافقته المبدئية للانتقال إلى النادي الباريسي. في انتظار التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء هذا التطور بعد قرار نادي السد القطري بعدم تجديد عقد اللاعب الذي انتهى بنهاية موسم 2024-2025. ما فتح الباب أمامه لاختيار وجهة جديدة تعيده إلى الواجهة الأوروبية.

ويمتلك وناس خبرة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له اللعب في فرنسا مع نادي بوردو. ولفترة طويلة في إيطاليا مع نابولي، كالياري، ونيس. ما يجعله صفقة قوية لنادٍ يسعى لترسيخ مكانته في “الليغ 1”.