أدهم نابلسي.. محبوب الفتيات يعتزل الغناء ويكشف السبب

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزاله الغناء، كما قدم السبب في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “فايسبوك”.

وقال النابلسي: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة”. كما تابع الفنان التائب “لكن عندما نصل للهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

كما أضاف أدهم نابلسي، “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة”. مضيفا “وهو عبادة رب العالمين”.

في حين صرح أدهم نابلسي “بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين”. تابعا “الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم..هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

كما يعتبر أدهم ذياب فريد نابلسي (20من مواليد نوفيمبر 1993 من الأردن، ومن مواليد عمان. وكان متسابقًا في البرنامج الغنائي “إكس فاكتور” وتمكن من الوصول إلى النهائيات ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع أدهم نابلسي، أن يتخطى الصف الأول بـ”هو الحب” التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة بـ5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

وشجعت والدة أدهم نابلسي على الغناء، بعدما اكتشفت صوته، وأصّرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب “إكس فاكتور”. وقد اختارته لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري. لينافس محمد الريفي وإبراهيم عبد العظيم على اللقب. كما تزوج بعد البرنامج من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات وليس لديه أطفال حاليا.

من أعماله، قصتنا خلصت، لبعض خلقنا، أنشودة شفيع الناس، كيف بحبك هيك، عبالي ودعك، النهاية السعيدة، ما بشبع منك. إضافة إلى نسخة منك، مشتاق، شدني غمرني، ودعني، حدك الكون، تقبلني، هو الحب، عادي بكرا، حدا ما بينتسى، بتعرف شعور.

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