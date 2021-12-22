أدهم نابلسي يرد على الانتقادات بعد إعلان اعتزاله واتهامه بـ”تحريم” الفن

رد الفنان الأردني، أدهم نابلسي، على الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلانه اعتزال الفن، واتهام البعض بأنه وصف الفن بـ”التحريم”. كما أشار نابلسي إلى أنه “لم يتحدث بالحلال بالحرام، خلال مقطع الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله”.

وخلال مقابلة عبر برنامج “نبض البلد”، أضاف نابلسي “أنه كان يتحدث عن نفسه وشيء يخصه”. كما اعتبر أنه “ليس شيخا حتى يتحدث بالحلال والحرام، وأنه كان حذرا من الحديث بهذا الموضوع”.

في حين أوضح نابلسي أنه “تحدث عن نفسه فقط في فيديو اعتزاله ولم يتحدث عن الفن والفنانين”. وأشار إلى أنه “يعمل على حذف جميع الأغاني من قناته على اليوتيوب”. قائلا إنه “قام بحذف 10 أعمال، ويعمل على حذف بقية أعماله”.

كما أضاف نابلسي “شكل القادم سيكون جميل جدا وسأقدم شيئا مفيدا للناس”. موضحا أن “هناك عقود وأمور يتم ترتيبها حاليا، ولا يملك أي عقد في الفترة المقبلة”.

رابط التصريح:

https://www.facebook.com/RoyaNews/videos/446657847090159/?__tn__=%2CO

أدهم نابلسي يعتزل ويحذف بعض أغانيه الشهيرة

للإشارة، قام الفنان الأردني أدهم نابلسي، بحذف أشهر أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، دون الكشف عن الأسباب. ولم يوضح نابلسي سبب الإزالة المفاجئة لـ4 من أغانيه الشهيرة من قناته على اليوتيوب وهي“شدني غمرني، مشتاق، وكيف بحبك هيك. إضافة إلى نسخة منك”. كما أكدت إدارة أعمال نابلسي أن الأسباب الحقيقية لإخفاء هذه الأغاني هي استراتيجية جديدة يتبعها الفنان أدهم.

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزاله الغناء، كما قدم السبب في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “فايسبوك”.

وقال النابلسي: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة”. كما تابع الفنان التائب “لكن عندما نصل للهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

كما أضاف الفنان، “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة”. مضيفا “وهو عبادة رب العالمين”.

في حين صرح الفنان “بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين”. تابعا “الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم..هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

كما يعتبر أدهم ذياب فريد نابلسي، من مواليد نوفيمبر 1993 من الأردن، ومن مواليد عمان. وكان متسابقًا في البرنامج الغنائي “إكس فاكتور” وتمكن من الوصول إلى النهائيات ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع الفنان، أن يتخطى الصف الأول بـ”هو الحب” التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة بـ5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

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