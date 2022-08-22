أدوات مدرسية بـ “الفاسيليتي” لعمّال التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن بعض المساعدات التي ستقدمها هذه السنة. استثناءً لعمال التربية الذين يقل أجرهم عن 30 ألف دينار، وهذا قصد مساعدتهم في اقتناء الأدوات المدرسية لأبنائهم بالتقسيط. بشرط جلب ملف يتكون من بعض الوثائق.

وحسب اللجنة الولائية لولاية البويرة، فقد تم الشروع في إيداع الملفات، أول أمس، وهذا إلى غاية 9 ديسمبر.

ودعت اللجنة، عمال التربية من موظفين وأعوان ومتقاعدي التربية والأرامل ذوي الدخل الضعيف، الأقل من 30 ألف دينار. من دون منح عائلية، الراغبين في شراء الأدوات المدرسية، إلى تقديم الملفات على مستوى اللجان الولائية.

إيداع الملفات يكون على مستوى مديريات الخدمات الاجتماعية الولائية إلى غاية 9 سبتمبر

ويتم شراء الأدوات المدرسية في شكل رزم مدونة الأدوات المدرسية لوزارة التربية 2022 / 2023 .خاصة بكل مستوى وشعبة.

ويتكون الملف من شهادة عمل ونسخة من قرار الإحالة على التقاعد، كشف الراتب أو شهادة الدخل الشهري، شهادة عائلية. واستمارة الرغبة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن فترة شراء الأدوات المدرسية. وحددت بين 11 سبتمبر إلى غاية 29 سبتمبر، بمقر التعاونية الاستهلاكي.

المعنيون هم موظفو التربية الذين يقلّ أجرهم عن 30 ألف دينار

وبالنسبة لأسعار الأدوات المدرسية، فقد حددتها اللجنة الوطنية بألفين و358 دينار بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. إلى 5440 دينار بالنسبة للتعليم الثانوي شعبة “علوم وتكنولوجيا”.

وبالتفصيل، فإن سعر الأدوات بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي يصل إلى 3 آلاف و 203 دينار. وبالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي يصل إلى 3 آلاف و 646 دينار.وبالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي، فيصل إلى 3 آلاف و 765 دينار.

أما بالنسبة للطور المتوسط، فتصل أسعار الأدوات المدرسية في المتوسط من السنة الأولى إلى السنة الرابعة متوسط، إلى ٤٨٩٠ دينار.

وفي التعليم الثانوي، فبالنسبة للسنة الأولى تصل إلى 4 آلاف و 890 دينار، وبالنسبة للتعليم الثانوي السنة الأولى شعبة “جذع مشترك آداب”. فيصل السعر إلى 4 آلاف و 617 دينار، أما شعبة “جذع مشترك علوم وتكنولوجيا” فيصل إلى 5 آلاف و 841 دينار. فيما يصل سعر الأدوات المدرسية لتلاميذ السنة الثانية شعبة “علوم تجريبية” إلى 5 آلاف و 776 دينار. أما شعبىة “فنون” نفس المستوى فتصل إلى 5 آلاف و 57 دينارا، أما شعبة “الآداب والفلسفة” فتصل إلى 5 آلاف و 64 دينارا.