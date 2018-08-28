أدوات مدرسية تشتت تلاميذ الإبتدائي و تشوّش تركيزهم ..!!

مع اقتراب الدخول المدرسي تتزين المحلات وطاولات الأدوات المدرسية بأشكال تشتّت ذهن التلميذ خاصة الطور الإبتدائي وتشوّش تركيزهم.

أدوات على شكل مساحيق التجميل ممحاة على شكل دومينو وأشكال أخرى، أما الأقلام الملونة لافرق بينها وبين شكل الصاروخ. وكذا الأقلام والسيالات أصبحت تشبه مساحيق التجميل، هي آخر صيحات الأدوات المدرسية.

حيث تشتت الأشكال المعروضة الأذهان من فرط أشكالها المتنوعة .

فالتلميذ في مرحلته الإبتدائية هو بحاجة إلى التركيز وليس لتضييع الوقت باللعب بمثل هذه الأدوات التي تؤثّر على تركيزه.