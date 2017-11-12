أدوية جديدة قابلة للتعويض لدى الضمان الإجتماعي

أدرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لائحة جديدة من الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الإجتماعي .

وبموجب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن قائمة تسميات دولية مشتركة من الأدوية.

وهي عبارة عن مضادات هستامنية،ومضادات للألم،وأدوية في مجال طب القلب والأوعية، والعلاج بالهرمونات، ومضادات لداء السكري، والبراسيتامول ومشتقاته.

وتتضمن القائمة براسيتامول كوديين، وإيبوبروفان، وأدوية العلاج بالهرمونات لوبرولين أسيتات 22.5 مغ و45مغ.

كما تم إدراج شروط لبعض الأدوية، كمقلصات الدهون في الدم “إيزيتميب”وهي قابلة للتعويض بمقدار 10 مغ في اليوم.

أما فيما يخص الفيتامينات فقد ضمت القائمة “اسيتات الفاتوكوفيرول500مغ وهو قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص في الفيتامينE .

كما تم إدراج أدوية أخرى في قائمة الأدوية المعوضة لدى الضمان الإجتماعي خاصة مضادات الصرع والدوار، والموسعات القصبية ومضادات الربو.