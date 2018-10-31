أدوية لعلاج السرطان تقتل 4 مرضى!

وزارة الصحة اتخذت الإجراء بعد اكتشاف تسببها في انخفاض الصفائح الدموية

الدواءان يحملان تسمية «كاربوبلاتين» على شكل حقن و«كابي سيتادين» على شكل أقراص

نشرية للمركز الوطني لليقضة تحذر من الدواءين وفتح تحقيق حول 10 أدوية موجهة لمرضى السرطان

قررت الوكالة الوطنية للدواء بالتنسيق مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، والصيدلية المركزية للمستشفيات، سحب حصتين من دواءين هنديين موجهين للعلاج الكيماوي لداء السرطان، على خلفية الأعراض الجانبية الخطيرة التي تسببت في وفاة 4 أشخاص.

وحسب النشرية، التي تحوز «النهار» على نسخة منها، صنف المركز الوطني لليقظة بخصوص استخدام الأدوية والعتاد الطبي، هذه الأدوية الهندية في الخانة الحمراء.

وتشمل دواء «كابي سيتادين» على شكل أقراص مقدار 500 ملغ المصنع من قبل مخبر «سيبلا» الهندي، حيث ورد في النشرية تعرض المرضى إلى القيء الشديد من الدرجة الثانية والثالثة.

وكذا إسهال شديد من الدرجة الثالثة، وآلام حادة من الدرجة الثانية والثالثة، واختلال كلي في التحاليل البيولوجية، والإصابة بمتلازمة يد وقدم من الدرجة الثالثة.

واستنادا إلى ذات المصادر، تحصل المركز من 7 مصالح متخصصة في علاج السرطان، بطاقات المتابعة الخاصة بالمرضى التي تستخدم هذا الدواء، حيث بلغت التصريحات المقدمة من قبلها 112 تصريح، من بينها 13 حالة غير مرغوب فيها و3 حالة وفاة ناجمة عن استخدامه.

وأكد المركز أن الأعراض الجانبية المصاحبة لهذا الدواء وصلت إلى درجة الوفاة، مشيرة إلى أن الدواء كان يتميز بسُمية شديدة، مشيرا إلى أن أطباء السرطان أكدوا ارتفاع حالات وفاة المصابين بداء السرطان بعد استخدام هذا الدواء الجنيس، فضلا عن تداخل في أعراض استخدامه مع أدوية أخرى، مقارنة بالدواء الأصلي.

وبناءً على ذلك، قررت الوكالة للدواء سحب حصة دواء «كابي سيتادين» من المستشفيات بشكل مستعجل، أما الدواء الثاني فيخص دواء «كاربوبلاتين» المنتج من قبل مخبر «ميلان»، فتسبب في تسجيل 3 حالات انخفاض حاد في الصفيحات من الدرجة السادسة، وحالة وفاة نتيجة لذات الأعراض.

وورد في النشرية أن الدواءين مصنفين في الخانتين الحمراء والصفراء، لتشديد الحيطة والحذر، كما تقرر سحب 10 حصص من السوق، كما تم فتح تحقيقات حول 10 منتجات موجهة لعلاج السرطان لتقييم استخدامتها.

وكشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات، وجهت مراسلات إلى مديرياتها الجهوية لسحب حصص الدواءين من المستشفيات بشكل مستعجل.