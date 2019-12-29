أدوية ومنتجات صيدلانية تسوق عبر مواقع التواصل الإجتماعي..منظمة حماية المستهلك تحذر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك،، من إقتناء بعض الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصحية وكذا خلطات عشبية يتم تسويقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأفادت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن مثل هذه الإعلانات المظللة لبعض المواقع الإلكترونية قد تشكل خطرا على صحة المستهلك.

خصوصا وأن محتوى المواد غير معروف، بالإضافة إلى غياب وسائل تأكيد الجودة والفاعلية لهذه المستحضرات.

وأضاف نفس البيان أن نسبة كبيرة من هذه المستحضرات تكون غالبا مغشوشة بمواد أخرى أو خالية من المواد الفعالة.

مما يؤدي إستخدامها من طرف المستهلك إلى تفاقم الحالات المرضية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.