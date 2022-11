أدى صوت قبعة الفرز في سلسلة هاري بوتر.. وفاة النجم البريطانى ليزلى فيليبس

توفي النجم البريطانى ليزلي فيليبس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 98 عامًا. والذي أدى صوت قبعة الفرز فى سلسلة الأفلام الشهيرة هاري بوتر.

وتأتي وفاته بعد وقت قصير من وفاة الممثل البريطانى روبرت جرينت، الذى قام بدور “رون ويزلى” فى سلسلة أفلام هارى بوتر “Harry Potter”.

وأكد وكيل Leslie Philips خبر وفاته لعدد من وسائل الإعلام، وقال بما معناه بأن الممثل توفي ليل الاثنين أثناء نومه.

وعمل ليلسلي على مدى أكثر من سبعة عقود في الراديو والتلفزيون والسينما. وقد أصبح صوته معروفاً لدى عشاق هاري بوتر من خلال صوت قبعة هاري بوتر الشهيرة.

حيث أحيا القبعة في فيلم Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Harry Potter and the Chamber of Secrets وHarry Potter and the Deathly Hallows: part 2.

وكان ليسلي يشارك في تقديم أعماله الأخيرة على الرغم من بلوغه الـ98. ومن المفترض أن يظهر في فيلم Darkheart Manor بعد وفاته.

كما ظهر في عدد من الأفلام البريطانية، ولاسيما سلسلة Carry On. تم ترشيحه لجوائز البافتا في العام 2007 عن فيلم Venus.

بعيداً عن عالم التمثيل تم تعيين ليسلي ضابطاً في وسام الامبراطوية البريطانية في العام 1997. وتمت ترقيته إلى رتبة كوماندور في وسام الامبراطورية البريطانية في العام 2008.

التحق ليسلي فيليبس بعالم التمثيل في ثلاثينات القرن الماضي. وعلى الرغم من أنه اشتهر بتحدثه بلهجة أفراد الطبقة الغنية والعليا. إلا أنه نشأ وهو يتحدث بلهجة طبقة العمال في لندن، حيث ولد في ضاحية توتنهام الشمالية.

خسر لهجته عندما كان يدرس الدراما، الرقص، الخطابة في مدرسة Italia Conti Stage المرموقة.

رفض فرصة الانتقال إلى هوليوود، وبقي في بريطانيا حيث لعب دور البطولة في سلسلة أفلام Carry On. كما أصبح اسماً معروفاً بعباراته التالية “دينغ دونغ”، “ويل، هالو”، “أي ساي”.