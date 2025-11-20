أدى له زيارة مجاملة.. ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية الفيتنام

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة،ام مينه شينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي أدى له زيارة مجاملة في إطار زيارة الرسمية للجزائر، وهي مناسبة تعكس ديناميكية التعاون المتجددة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفيتنامية في المرحلة الراهنة.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الأمة بفام مينه شينه والوفد رفيع المستوى المرافق له، معبرًا عن تقديره لهذا اللقاء الرسمي. الذي يعكس متانة الشراكة الثنائية، والعمق التاريخي للعلاقات الجزائرية – الفيتنامية المبنية. على تجارب نضالية مشتركة ضد الاستعمار والدفاع المستميت عن السيادة الوطنية.

كما نوّه رئيس مجلس الأمة بالانسجام السياسي الكبير الذي يميز مواقف البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية. خاصة فيما يتعلق بقضايا التحرر الوطني وتصفية الاستعمار.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع فيتنام، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من خلال دعم الحوار السياسي المستمر. توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعميق الروابط الثقافية والشعبية. بما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في بناء تعاون متوازن ومستدام يواكب تطلعات الشعبين الصديقين.