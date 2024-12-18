أدى له زيارة وداع.. رئيس الجمهورية يستقبل سفير اليونان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سعادة سفير جمهورية اليونان جيورجيوس زاكاريوداكيس.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن السفير أدى زيارة وداع للرئيس تبون عقب انتهاء مهامه بالجزائر.

وكان رئيس الجمهورية قد ترأس اليوم، مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من اليابان، البرازيل، ماليزيا، سيراليون وكازاخستان.

وجرت المراسم بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقي، أحمد عطاف.