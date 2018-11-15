“أديبايور” :”الإرادة هي التي ستصنع الفارق أمام الجزائر”

الرياضة
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“أديبايور” :”الإرادة هي التي ستصنع الفارق أمام الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

شدّد قائد منتخب الطوغو، “إيمانويل أديبايور” على ضرورة الحصول على نقاط الإنتصار الثلاث عند مواجهة الجزائر، عصر يوم الأحد القادم.

وصرّح النجم السابق لـ”أرسنال “و”ريال مدريد” قائلا :”الموهبة موجودة، ولكنها لن تكون كافية، الإرادة هي التي ستصنع الفارق أمام الجزائر”.

وأضاف :”أعتقد بأننا جاهزون لهذا الموعد، ونعقد آمالا كبيرة على الطاقم الفني لإيجاد الرسم التكتيكي الأنسب لتحقيق غايتنا وإسعاد جماهيرنا”.

وختم :”أطلب من الجميع أن يقف معنا، هذا الأحد، خاصة وأن اللقاء على أرضنا والإنتصار ضروري للتأهل لكأس إفريقيا بالكاميرون”.


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