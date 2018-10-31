“أديبايور” سيكون حاضرا أمام الجزائر!

كشف “كلود لوروا” مُدرب المنتخب الطوغولي، بأن نجمه الأول، “إيمانويل أديبايور” سيكون حاضرا، خلال المواجهة أمام الجزائر، شهر نوفمبر الداخل.

وتحدث التقني الفرنسي قائلا :”لقد كان لي إتصال هاتفي مع أديبايور، وتحدثنا بخصوص العديد من الأمور”.

وأضاف في نفس السياق :”الشيء الأكيد هو أنه سيكون حاضرا مع المنتخب خلال هذا الموعد الحاسم، وسنرى ما الذي سيحدث”.

ليختم تصريحاته :”أنا مُقتنع بأنه سيُقدم ما عليه، وسيعمل على قيادتنا لتحقيق الإنتصار على حساب الجزائر”.

وإنتقد، “أديبايور” في وقت سابق الملعب الذي سيحتضن المواجهة أمام “الخضر” مُعتبرا بأنه خطر على صحة اللاعبين المُحترفين.