أديداس تطرح قميص الخضر للبيع بفرنسا

شرعت شركة الألبسة الرياضية أديداس في بيع القميص الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، بمحلاتها في فرنسا.

وسيكون بإمكان أنصار الخضر، من المغتربين اقتناء القميص الجديد للمنتخب الوطني، في مختلف نقاط بيع العلامة “أديداس”.

ومن جهة أخر، طرحت شركة الألبسة الرياضية، قميص محاربي الصحراء، عبر موقعها الرسمي، بسعر 18 ألف دينار.

وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توفير ذات القميص، في كامل التراب الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة.