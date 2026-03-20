“أديداس” تكشف القميص الثاني للمنتخب الوطني في مونديال 2026

كشفت شركة “أديداس”، الراعي الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن القميص الثاني للمنتخب الوطني، الخاص بنهائيات كأس العالم 206.

وجاء ها القميص الجديد بتصميم بسيط، عصري، وأنيق، مع تفاصيل دقيقة تعبّر عن هوية المنتخب الوطني.

كما تم احترام الألوان المعتمد دائما في قميص “الخضر”، حيث غلب عليه اللون الأخضر، مع لمسات بسيطة باللونين الأحمر، والأبيض، التي ترمز لألوان العلم الوطني.

وسيكون بامكان أنصار “الخضر”، اقتناء النسخة الأصلية من هذا القميص، عبر الموقع الرسمي لشركة “أديداس”، من أجل دعم المنتخب الوطني في مونديال 2026.