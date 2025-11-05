“أديداس” تكشف قميص “الخضر” الجديد

إعــــلانات
بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت اليوم الأربعاء، شركة “أديداس” الشريك الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن قميص “الخضر” الجديد.

وتم تصميم القميص الجديد، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. المقررة في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026.

وحمل القميص الجديد لـ”أبطال إفريقيا 2019″ تصميما أنيقا مستوحى من صحراء الجزائر، إلى جانب زخرفات رائعة ومميزة.

ويرتقب أن يتم طرح قميص “الخضر” في حلته الجديد، للبيع أمام عشاق المنتخب الوطني، بداية من يوم غدٍ الخميس، الـ 6 نوفمبر الجاري.

Peut être une image de une personne ou plus, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte qui dit ’dl 金 FAF’

Peut être une image de texte qui dit ’ERIA FRI MECEI E’

Peut être une image de football, football et texte

Peut être une image de football, football et texte qui dit ’ERIA ERIA ERIA ERIA ERIA’

Peut être une image de football, football et texte qui dit ’प 11 * ERIA ERIA’

