أديل تحطم كل الأرقام القياسية بأغنية جديدة بعد غياب 6 سنوات

أصدرت المغنية الإنجليزية “أديل” أغنيتها الجديدة Easy On Me، في أول أغنية من ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان 30، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات.

وحققت الأغنية أزيد من 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بعد يوم واحد فقط من طرحها.

واجتذب فيديو كليب أغنية Easy On Me نحو 15 مليون مشاهدة في الساعات الثماني الأولى بعد رفعه على يوتيوب، في رقم قياسي جديد للنجمة العالمية.

وقد أشاد معجبو المغنية البريطانية بالأغنية الجديدة ومدى ارتباطها بأغنيتها السابقة Hello، وكلتاهما من إخراج كزافييه دولان.

وفي غضون ساعات من إصدارها، صعدت الأغنية إلى قمة قوائم iTunes الأميركية.

وأوضحت “أديل” أن ألبومها القادم 30 سيتناول طلاقها من “سيمون كونيكي”، الذي أنجبت منه ابنها، في عام 2019.

أما عنوان الألبوم الرقمي، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة للمغنية، يدل على عمرها وقت كتابة أغانيه، وقالت المغنية إن الألبوم فرصة لمشاركة جانبها بشأن الانفصال.

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