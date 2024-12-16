أديمولا لوكمان يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2024

توّج النجم النيجيري، ولاعب نادي أتالانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2024.

وأعلنت “الكاف”، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائزها السنوية، عن فوز النيجيري أديمولا لوكمان، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2024.

وتم اختيار لوكمان، على حساب عدة أسماء كبيرة أخرى كانت مرشحة لهذه الجائزة. على غرار الإيفواري سيمون أدينجرا، الغيني سيرهو جيراسي، المغربي أشرف حكيمي، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز.

يذكر أن أديمولا لوكمان، توج الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي مع أتالانتا. وسجل هاتريك في المباراة النهائية التي فاز بها فريقه، على باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة (3-0).

وفي سياق متصل، توجت الزامبية باربرا باندا، نجمة نادي أورلاندو برايد الأمريكي، بلقب أفضل لاعبة في إفريقيا.