أراضي البرارك تهدد سكنات LPA بالتأخر في العاصمة

تعمل مصالح ولاية الجزائر حاليا على إيجاد العقار المناسب من أجل بناء سكنات LPA التي تتطلب أن تكون الأراضي ملك للدولة.

حسب التعليمة المشتركة والمرسلة من قبل وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأفادت مصادر مطلعة “للنهار أونلاين”، أن ولاية الجزائر قررت ان تكون الأراضي المسترجعة من عمليات الترحيل موقعا لسكنات LPA.

مشيرة إلى أن الأوعية العقارية التي تم إختيارها معظمها أراضي فلاحية وهو ما يتنافى وطبيعة الأراضي المخصصة لبناء السكنات.

كما خصصت ولاية الجزائر 50 هكتار من الأراضي المسترجعة من أجل بناء سكنات LPA على غرار بلديات الرغاية بحي الكروش.

وبرج البحري والشراقة، الدويرة وعين البنيان.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية إختيار الأوعية متواصلة، وهناك فوج عمل يخرج مرتين في الأسبوع من أجل إختيار الأراضي.