أراضي ملك للدولة تباع لمسؤولين نافذين بألف دج للمتر المربع بوهران

يحقق أمن وهران، في أكبر قضية فساد خلال عهدتي الواليين السابقين بوهران عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، متعلقة بنهب العقار على مستوى دائرة بئر الجير .

ووجهت أولى أصابع الإتهام في هذه القضية، إلى مدير الوكالة العقارية بوهران الذي تم استدعاؤه من قبل الأمن للاستماع إليه والتحقيق معه.

وحسب أولى التحقيقات المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية، تجاوزت مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لأمتلاك الدولة الـ 100 هكتار بدائرة بئر الجير .

تم المتاجرة بها وبيعها لجهات نافذة من بينهم برلمانيين ومسؤولين بالأمن، في عهد مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني الهامل بأسعار رمزية لا تفوق ال 1000 دج للمتر المربع الواحد.