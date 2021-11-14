يعزّ علينا أن لا يكون لديهم ركن يحتوي رغبتهم الملحة في الإستقرار والسمّو بقلوبهم في رحاب الحلال. ركن منحناه إسم” أرامل يبحثون عن الأمل” نحتضن فيه أرواحا تريد السلام ومعانقة السكينة .

الرقم السري :

135929

خمسيني حنون تحتضن أبنائي وتسعدني

وجدت نفسي وبلا مقدمات قاب قوسين او أدنى من أن أدعم أبنائي وألفهم بالحب والحنان. كيف لا وقد فقدوا والدتهم التي كانت كل حياتهم. وحيد أنا أحيا الحيرة والغبن، فلا مؤنس يحس بحالي وما من شخص يهتم لرغباتي. أنا الرجل التائه الذي لا أريد سوى أن اجد لقلبي مؤنسة تعينني على نوائب الزمان.

ولكل مهتمة أقول: أنا رجل في العقد الخامس من عمري، أنحدر من منطقة القبائل. أرمل ولي أولاد، أشتغل في مجال المقاولات، وأحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، لديّ مسكن خاص. لكن حياتي خالية من زوجة تحيطني بإهتمامها، زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي.

أناشد من خلال منبر الأثير كل من تطمح للحلال، امرأة طيبة ترغب في الارتباط برجل سيقدرها ويصونها. شرطي أن تكون متفهمة وذات أخلاق، لا يهمّني من أي منطقة تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة. أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135930

عاصمي في منتهى الوقار يعدك بالستر والهناء

فارقتني رفيقة دربي، وقد رضيت بما كتبه لي الله وعولت أن أبدأ من جديد. إلا أنّ الأمر شقّ عليّ فالوحدة والروتين هزماني وجعلاني منكسرا، فحنان الأم والزوجة أمل أبدا لا يعوّض. منبر مركز الأثير كفل لي أن أعلن رغبتي في الإستقرار وإعمار الدار لأحيا السعادة ما بقي لي من عمر.

أنا رجل من العاصمة، مضى من عمري 58 سنة، أرمل بلا أولاد أحيا وحيدا في بيتي الكبير. أمارس التجارة وأنا رجل في منتهى الوقار بشهادة جميع من يعرفني، وأنا اليوم أرجو من الله العوض الطيب. أبحث عن زوجة صادقة أملها الستر تحت راية الود والرحمة. امرأة تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة. ولا يهمني إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة أعدها بالستر والهناء.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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