أرامل يبحثون عن الأمل

قد تراودنا الأحزان، وتأتنا بغتة دون أن نحسب لها حساب، فتقبض على صدورنا وتجعل الاستمرار في الحياة شبه مستحيل. لكن وراء كل منع حكمة من الله ليحدث أمرا آخر، فموفق هو بالتأكيد كل من استشعر النعم واتصف بالحكمة والتعقل. واستعان بالله الذي بيده مقاليد الأمور وتوكل، فهو القادر على أن يطرد الهم ويزيل الحزن. والقادر على العوض الجميل الذي يجبر الجروح ويجعلها تلتئم بالمودة والرحمة. وهذا بالذات ما يريده أرامل غمرتهم الأحزان يرغبون من جديد في الارتباط على سنة الله والنبي الكريم.

الرقم السري :

135913

سأجعلك في الأسعد.. كوني فقط لقلبي الأقرب

هي الدنيا ولا تستر على حال، لكنها بيد رب كريم بيده مقاليد الأمور كلها، هذا ما جعلني أكون أقوى. وأقرر أن أبحث لقلبي عن مأوى، أنا رجل من شرق البلاد، مقيم وعامل بالعاصمة. مضى من عمري 44 سنة، أرمل لديه بنت حاليا تحت رعاية خالتها، ولدي مسكن خاص.

أتمنى الارتباط في القريب العاجل، والحصول على استقرار ليس له مثيل، إلى جانبي امرأة تتفهم وضعي، وتحن على ابنتي. تكون من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، أو من شرق البلاد، سنها لا يتعدى 40 عام. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، أفضلها ماكثة بالبيت، ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

135914

أتمنى الاقتران.. والاستقرار في أقرب الآجال

أنا رجل من ولاية باتنة، أرمل أب لأولاد، أبلغ من العمر 46 سنة، موظّف مستقر ولدي سكن خاص. الكل يشهد بحسن السيرة، وأحظى باحترام كبير.

بعد أن أخذ الموت رفيقة حياتي، وصارت الوحدة تؤرق ليلي ونهاري، أتمنى اليوم أن أعثر من جديد على راحة بالي. وعليه أرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب زوجة صادقة صالحة تخاف الله. أريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 40 سنة. أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد فقط.

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