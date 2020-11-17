أرامل يبحثون عن الحلال

بحاجة إلى زوجة تقية لنمضي في الحلال

سعيد من ولاية تيزي وزو،مقاول ناجح في أعماله، يبلغ من العمر50سنة، تقبل مشيئة الله بعد رحيل زوجته إلى مثواها الأخير.

ويرغب اليوم في أن يكمل المشوار ويبحث له عن استقرار، سعيد أب لأولاد، ويملك مسكن خاص.

يتمنى أن يلاقيه القدر بامرأة تكون حنون على أولاده اليتامى، وزوجة طيبة معه، يبادلها الاحترام، ويصونها على الدوام.

يتمنى أن تكون من مناطق القبائل،سنها لا يتجاوز50سنة، يقبلها مطلقة أرملة بدون أولاد،ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكث بالبيت.

الرقم السري: 133492

**********************************

الدنيا متاع وأنا لا أبحث إلا عن الأخلاق والصلاح

من ولاية سطيف الجميلة، نعرفكم على “أحمد”، رجل أرمل أب لبنت لديها8سنوات،يبلغ من العمر44سنة،موظف مستقر بمؤسسة وطنية، ولديه مسكن خاص.

يريد الارتباط على سنة الله ورسوله،وبعث الاستقرار والدفء العائلي لحياته من جديد،إلى جانب امرأة محترمة تخشى الله فيه وفي ابنته.

لديها روح المسؤولية وطيبة،يريدها من شرق البلاد،سنها لا يتعدى44سنة،يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي،عازبة أرملة أو مطلقة، يفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري: 133493

********************************

أرغب في الاقتران في أقرب الآجال

ولاية البليدة، نعرض عليكم طلب لرجل كله أخلاق ورزانة،أرمل أب لطفلين، يبلغ من العمر46سنة، يمارس مهنة التجارة،ولديه مسكن خاص.

يريد التعرف على امرأة من البليدة أو العاصمة وضواحيها قصد الارتباط والزواج على سنة الله ورسوله، بامرأة جادة ومستعدة لبناء علاقة متينة يسودها المودة والرحمة.

سنها من 40 إلى 50 سنة، يريدها ماكثة بالبيت تعينه في الحياة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة

الرقم السري: 133494