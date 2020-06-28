أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع بـ 6 بالمائة بعد رفع إجراءات احتواء كورونا

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أرباح الشركات الصناعية الصينية ترتفع بـ 6 بالمائة بعد رفع إجراءات احتواء كورونا
بقلم فوزية.م

سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى إرتفاعا خلال الستة الأشهر من السنة الجارية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات الصيني، اليوم الأحد، أن أرباح الشركات الصناعية خلال شهر ماي إرتفعت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان أي ما يعادل 82.28 مليار دولار.

وأشار ذات المصدر أن إرتفاع الأرباح جاء عقب هبوط بنسبة 4.3 بالمئة سجل شهر افريل الماضي.

هذا وكشف المكتب الصيني أن تحسن النشاط الاقتصادي في الصين بدأ يتضح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع.


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