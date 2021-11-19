أرباح خيالية للمغنية العالمية أديل بعد ظهورها في برنامج أوبرا

ستحصل المغنية العالمية أديل على ما يقرب من 100 مليون دولار مقابل ظهورها مع الإعلامية أوبرا وينفري. في سهرتها تحت عنوان Adele: One Night Only.

ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل البرنامج الخاص على درجات أعلى من جوائز الأوسكار لهذا العام وهي (9.85 مليون). وهو أعلى نسبة مشاهدة لبرنامج ترفيهي على شبكة سي بي إس منذ حلقة أبريل من NCIS.

وتألفت السهرة من جزئين، الأول المقابلة مع أوبرا وينفري، والثاني استعراض غنائي حضره كوكبة من المشاهير.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النجمة العالمية البالغة 33 سنة تترقب أصداء صدور ألبومها الجديد “30”. وهي في الوقت نفسه تثبت أن الموسيقى والغناء ليسا الطريقة الوحيدة لجني الأموال.

العرض الذي بلغت مدته ساعتين تم بثه في أكثر من 70 دولة في أول ظهور لأديل منذ 6 سنوات. وضم أغنيات حصرية جديدة لمطربة البوب التي تقاضت نحو 7 ملايين دولار للموافقة على إجراء المقابلة.

ويتشكل الجزء الأكبر من الأجر الذي تحصل عليه من حقوق بث أغنياتها عبر البرنامج الذي حقق مشاهدات قياسية في العالم.

وكشفت أديل في المقابلة أنها عانت كثيراً في التكيف مع وضعها كأم وحيدة. معترفة أن طلاقها كان مرهقاً لها، متطرقة إلى أسباب انفصالها عن والد ابنها سيمون كونيكي وتأثير ذلك على ابنهما أنجيلو.

كما تحدثت أديل عن مصادر إلهامها في ألبومها الجديد خاصة أغنيتها Hold On. مشيرة إلى أنها تعيش في حالة من الفوضى، وتقاوم حالة التراجع التي تعاني منها،. وتشعر وكأن الطريق الذي تسير فيه سينشق ويبتلعها، ومع ذلك تحاول أن تستمر في مسيرتها.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp