أرباح قياسية للأندية الإفريقية في مونديال الأندية رغم الخروج المبكر

حققت الأندية الإفريقية الأربعة المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية أرباحًا مالية هامة. ستمنحها هامشا أوسع للتحرك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على أعلى حصة مالية بلغت 12.55 مليون دولار، متفوقا على باقي ممثلي القارة. أما الأهلي المصري والترجي التونسي، فقد حصدا 11.55 مليون دولار لكل منهما. في حين بلغت عائدات الوداد البيضاوي المغربي 9.55 مليون دولار.

وتعد هذه العوائد غير المسبوقة بمثابة دعم مباشر للميزانيات الفنية والإدارية لهذه الأندية، ما سيمكنها من القيام بانتدابات نوعية ورفع مستوى المنافسة في البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا.

هذا التطور سيصعب حتماً من مأمورية ممثلي الكرة الجزائرية في النسخة القادمة من دوري الأبطال. خاصة في ظل الفوارق المالية الكبيرة التي بدأت تتسع بين أندية شمال وجنوب القارة. وهو ما يستدعي من الأندية الجزائرية التحرك بجدية أكبر لتدعيم صفوفها.

كما كان الحدث الابرز هو تالق الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي منح فريق الترجي فوزا مهما في البطولة وهو الهدف الذي اعتبره المختصين بأنه يساوي الأموال الكبيرة.

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