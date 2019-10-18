أربعة جرحى في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر حادثي مرور منفصلين وقعا اليوم الجمعة، بإقليم ولاية تبسة.

ووقع الحادث الأول على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالحمامات، تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

حيث تترواح أعمارهم مابين 23 و24 سنة، وقد تم اسعاف المصابين في عين المكان، وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية الحمامات وتبسة.

الحادث الثاني، وقع على مستوى حي السلام بالماء الابيض تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

حيث أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الماء الابيض.