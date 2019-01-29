أربعة جزائريين ضمن قائمة أحسن الباحثين في العالم لسنة 2018

كشفت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عن تصنيف أربعة باحثين جزائريين ضمن قائمة أحسن الباحثين في العالم لسنة 2018.

وأوضحت المديرية العامة للبحث في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هؤلاء الباحثين “وردت أسماؤهم ضمن قائمة أحسن الباحثين في العالم.

وذلك لحساب السنة الفارطة حسب تصنيف “Clarivate Analyties Highly Cited Researchers”.

ويتعلق الأمر بكل من بن شهرة موفق، عباس عدة بيديا، عبد الواحد تونسي، وهم أساتذة من جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

بالإضافة إلى هواري محمد سيد احمد، وهو أستاذ بجامعة اسطمبولي مصطفى بمعسكر.