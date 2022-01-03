أربعة لاعبين من أكاديمية “الفاف” محل اهتمام أندية إسبانية

يتواجد أربعة لاعبين من خريجي أكاديمية الفاف، ضمن قائمة اهتمامات عدة أندية إسبانية، الراغبة في الاستفادة من خدماتهم.

وكشف بيان للفاف، بأن الرباعي محمد كروم، محمد رفيق عمر، صلاح الدين زاوي، وأونيس بوزحزاح، أجرو تجارب في إسباينا.

كما كشفت الفاف، عن تألق هذا الرباعي، ولفت انتباه العديد من الأندية، على غرار اسبانيول برشلونة، ريال فالدوليد، جيرونا، وتاراغونا.

في حين أكدت الفاف، تلقي اللاعب محمد رفيق عمر، عرض رسمي لضم خدماته من طرف ناديي سبورتينغ بورتغال، وريال فالدوليد.

يذكر أن اللاعبين الأربعة السابق ذكرهم، يعتبرون من خريجي أكاديميتي الفاف، لكل من خميس مليانة، وسيدي بلعباس.

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