أربعة لاعبين يمثلون الجزائر في كأس ديفيس للتنس

يشارك المنتخب الوطني للتنس رجال، بأربعة لاعبين في منافسة كأس ديفيس (منطقة إفريقيا)، المقرر اجراؤها بمصر في الفترة ما بين 11 إلى 14 أوت.

وسيدافع عن الأوان الوطنية في هذه النافسة، كل من، محمد نزيم مخلوف، يوسف ريحان، أمين عيسى خليفة، وأيمن علي موسى.

وستشارك الجزائر في هذه المنافسة إلى جانب ستة دول أخرى ويتعلق الأمر بكل من، مصر (البلد النظم)، البنين، غانا، كينيا، الموزمبيق، ورواندا.

يذكر أن منافسة كأس ديفيس للتنس، هي بطولة عالمية للرجال، تنشطها المنتخبات الوطنية.