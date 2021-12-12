أربعة محظوظين يفوزون بقميص محرز ضمن مسابقة “فايبر”

نظمت شركة التطبيق الاتصلاتي “فايبر”، اليوم الأحد، حفلا، بالجزائر العاصمة، لتوزيع قميص رياض محرز على الفائزين

وابتسم الحظ في هذه المسابقة التي نظمها تطبيق “فايبر”، لأربعة أشخاص، أين تم تسليمهم قميص محرز، الذي يجمل توقيعه الشخصي.

كما حظي الفائزون، بفرصة محاذثة قائد الخضر على الباشر، من خلال تطبيق “قايبر”، بالإضافة لأخذهم صورة تذكارية إلى جانبه.

ومن جهته أبدى رياض محرز، عن سعادته بهذه الفرصة التي أتيحت له لملاقات معجبيه ومحادثتهم.

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