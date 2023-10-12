أربعة نجوم أفارقة يشاركون في سحب قرعة أمم إفريقيا 2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن توجيهه الدعوة لأربعة نجوم من القارة السمراء، للمشاركة في سحب قرعة “كان 2024”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، سيتم اليوم الخميس، سحب قرعة نهائيات أمم إفريقيا بمشاركة كل من ديدي دروغبا، أشرف حكيمي، ساديو ماني، وأوبي ميكيال.

كما سيحضر هذا الحفل، ممثلي 24 دولة افريقية، من المتأهلين لنهائيات الكان، على غرار رئيس الفاف وليد صادي.

ومن المقرر انطلاق عميلة سحب هذه القرعة، على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.